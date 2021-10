Rouen. Pierre Gasly en F1 : "On a écrasé une petit larme", dit son père

La nouvelle est tombée dans la journée de mardi 26 septembre 2017. À seulement 21 ans, Pierre Gasly, de Bois-Guillaume, va faire ses premiers tours de roues en F1 dès le vendredi 29 septembre 2017 pour le Grand-Prix de Malaisie, au volant d'une Toro Rosso.

Forcément une grande fierté pour son père, Jean-Jacques Gasly, lui-même passionné de sport automobile et de voitures en général, comme l'étaient son père et sa grand-mère. Une inquiétude aussi, quand on sait que son fils va évoluer dans le baquet d'un bolide qui file à plus de 300km/h.

Cette émotion, cette appréhension, l'avenir de son fils en F1, le choix avec la fin de la saison de Super Formula dans laquelle Pierre peut jouer le titre... Jean-Jacques Gasly l'a évoqué pour Tendance Ouest, juste avant de prendre l'avion pour la Malaisie. Il était l'invité de la rédaction du jeudi 28 septembre 2017 :