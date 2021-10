Caen. Match Caen-Nîmes : Jean-François Fortin comparaîtra devant la justice

Dans le cadre de l'affaire du match présumé arrangé entre le Stade Malherbe Caen (Calvados) et Nîmes en 2014, Jean-François Fortin, président du SMC et Pilou Mokeddel, ancien directeur de la sécurité, doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. "La procédure est bien en cours mais nous n'avons pas encore la date d'audience", précise-t-on au tribunal correctionnel de Paris.

Rappel des faits

Les faits remontent à mai 2014 et le match nul (1-1) entre le Stade Malherbe Caen et Nîmes. Ce résultat avait permis aux Caennais de monter en Ligue 1 et aux Nîmois de se maintenir en Ligue 2. Un résultat qui sportivement satisfaisait à l'époque les deux équipes. Jean-François Fortin, toujours en fonction, est poursuivi pour corruption passive et complicité de corruption. L'enquête a révélé que le club normand a été approché par des responsables du Nîmes olympique.

Début janvier 2017, le procureur du Parquet financier de Paris avait demandé le renvoi de huit personnes devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est donc chose faite puisque le juge d'instruction chargé de l'affaire a délivré l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il y a quelques jours.

Le président et l'ancien directeur de la sécurité encourent jusqu'à cinq ans de prison et 500 000 € d'amende. Ils peuvent faire appel de cette ordonnance de renvoi.