Opposés à la réforme du Code du travail, des chauffeurs dénoncent encore aujourd'hui, mardi 26 septembre 2017, la possibilité de "faciliter" les licenciements économiques dans les grands groupes. Ils enchaînent ainsi sur un deuxième jour de mobilisation à Caen (Calvados). Aucune action sur le périphérique n'est programmée à l'inverse d'hier, même si elle avait été rapidement avortée suite à l'intervention des forces de l'ordre.

Blocage de dépôts pétroliers

Pour ce deuxième jour de grève, la trentaine de syndicalistes de la CGT et de Force ouvrière mobilisés a décidé d'aller bloquer l'entrée et la sortie des Dépôts pétroliers côtiers situés à Mondeville, sur la presqu'île de Caen la mer. Ils y resteront toute la journée, "à moins qu'on vienne nous déloger comme ce fut le cas hier avec des CRS et des chiens", explique Jean-Marc Lambert, secrétaire général de la CGT transport pour la Normandie.

Quelques stations-service touchées

À la pompe mardi matin, aucune pénurie majeure n'était à signaler dans la région. Mais quelques stations sont fermées notamment à Douvres la Délivrande, Caen, Potigny, Aunay-sur-Odon et Bayeux, dans le Calvados. À Granville, Parigny et Saint-Hilaire du Harcouet dans la Manche et à Alençon dans l'Orne.