Saint-Hilaire-du-Harcouët. Engin agricole contre voiture : une personne incarcérée à St-Hilaire du Harcouët

Lundi 25 septembre 2017, un accident de la route entre une voiture et un engin agricole s'est produit peu après 13 heures à Saint-Hilaire du Harcouët à hauteur du lieu-dit Leplu. Au total, trois personnes sont impliquées dans la collision. Une personne a dû être désincarcérée.

Une vingtaine de pompiers mobilisés

Aucun élément sur l'état de santé des victimes n'est pour le moment connu.

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche a engagé plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers sur cet accident, des centres de Saint-Hilaire, Isigny-le-Buat, Mortain et Ducey.