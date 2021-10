Le-Havre. Loi travail: fréquentation stable au Havre [retour en images]

La journée a commencé tôt ce jeudi 21 septembre 2017 au Havre, avec des distributions de tracts et des pneus brûlés à hauteur du bassin du commerce (vers 8h). Il y a également eu une distribution de tracts au péage du pont de Normandie À 10h30, le cortège est parti de la maison des syndicats, cours de la république au Havre. Une foule importante et un cortège plus diversifié que la semaine dernière (le 12 septembre 2017). Les jeunes ont ouvert la manifestation de ce 21 septembre.

La CGT annonce 10 000 participants (comme pour le 12 septembre). La police voit beaucoup plus bas: 2 500 personnes contre 4 000 le 12 septembre.

Reynald Kubecki, le cosecrétaire de l'union locale CGT du Havre, se dit satisfait de cette journée:

Reynald Kubecki, CGT Le Havre, lors de la manifestation du 21 septembre 2017 Impossible de lire le son.

Retour sur la manifestation havraise du 21 septembre 2017 en image: