François Hollande remporte le second tour des primaires socialistes

François Hollande sera le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2012. Le député de Corrèze a largement remporté le second des primaires dimanche.... dans l?Orne, 58.22% des suffrages exprimés, contre 41.78 % pour Martine Aubry... on a également plus voté dans l?Orne, au second tour qu?au premier, quelques 2 000 votants supplémentaires.... dans le Calvados, François Hollande recueille 52.87 % des voix, contre, 47.13 % pour Martine Aubry.

