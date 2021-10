Hors Normandie. Le 13 porte bonheur à Indochine

Indochine devance "Comme prévu" du rappeur Ninho et l'enregistrement de la tournée d'autres vétérans du rock français, Les Insus. Côté singles, Calvin Harris demeure au sommet avec son tube "Feels". Il devance Alice Merton ("No Roots") et Naughty Boy ("Runnin' (Lose It All)").

Top Albums

1. "13", Indochine

2. "Comme prévu", Ninho

3. "Les Insus Live", Les Insus

4. "Liberté chérie", Calogero

5. "Sleep Well Beast", The National

6. "La vraie vie", Bigflo & Oli

7. "Ténébreux", PLK

8. "Main Girl", Charlotte Cardin

9. "Concrete and Gold", Foo Fighters

10. "L'Everest", Soprano

Top Singles

1. "Feels", Calvin Harris (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

2. "No Roots", Alice Merton

3. "Runnin' (Lose It All)", Naughty Boy (feat. Beyoncé, Arrow Benjamin)

4. "Dusk Till Dawn", ZAYN (feat. Sia)

5. "What About Us", P!nk

6. "Despacito", Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee)

7. "Réseaux", Niska

8. "Katchi (Ofenbach vs. Nick Waterhouse)", Ofenbach

9. "Je joue de la musique", Calogero

10. "All Stars", Martin Solveig (feat. Alma)