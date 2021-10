Vains. Unique et insolite en Normandie: Une exploitation agricole bio organise son premier festival

Le festival Cara Meuh a lieu dimanche 17 septembre 2017 toute la journée, sur l'exploitation Cara-Meuh à Vains près d' Avranches (Manche),

La ferme des Cara-Meuh à Vains (Manche), exploitation agricole convertie au bio depuis 2009, fabrique des délicieux caramels au lait, des Cara-Meuh, issus d'un cheptel de vaches normandes, l'exploitation s'est également dotée d'un bus de ville reconvertie en poulailler, pour déplacer les poules de champs en champs afin qu'elles puissent avoir de l'herbe fraîche tous les jours !

Engagement envers le bio, les circuits courts, le bien être animal

Un engagement pour le bio, les circuits courts, la permaculture, le bien être animal, que ses exploitants veulent mettre à l'honneur, avec ce premier festival, qui fait suite à des portes ouvertes annuelles: 3 000 visiteurs l'année passée.

Marché de producteurs et artistes locaux

Ce premier festival Cara-Meuh proposera dès 9h, une petit déjeuner local. Puis vous trouverez un marché de producteurs et artisans locaux, avec démonstrations et ateliers, des sculpteurs, graveurs, musiciens, chanteurs, photographes et peintres seront aussi de la fête.

Des visites de l'exploitation et de la fabrique de caramels sont aussi proposés.

La journée s'achèvera par un apéro concert, à 22h.