Huko sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Fusionnant l'énergie de la house music, les inspirations mélodieuses de la french touch et la vitalité de l'EDM, HUKO, Nicolas et Hugo, combine avec une facilité détonante beats enivrants, mélodies audacieuses et synthés entêtants. Tâtonnant d'abord chacun un instrument dans leur chambre d'enfant, la découverte de la scène électronique à l'adolescence confirme leurs aspirations musicales, et c'est un peu plus tard, sur les bancs d'une école de son que le trio se rencontre. La formation de HUKO s'annonce alors comme une évidence. Leur premier single « Blind », en featuring avec Cozy, sort en septembre 2016.

Rapidement repéré par plusieurs grandes radios et Deezer, il était fort à parier que HUKO enchante la bande son de 2017-2018.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.