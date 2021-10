La recette a déjà fait ses preuves, alors à quoi bon la changer ? Deux ans après le succès de sa première édition, la convention Mort Bleue est de retour à Rouen (Seine-Maritime) les 16 et 17 septembre pour le plus grand bonheur des amoureux de tatouage. Cette fois encore, des artistes de tous horizons et de tous les styles seront présents pour montrer leur travail... mais aussi pour tatouer quelques pièces !

Rendez-vous de la contre-culture

"Cette année nous avons 32 artistes. C'est pas beaucoup plus que la première fois car nous voulons que ça reste familial", explique Greg, coorganisateur de la convention. "C'est notre événement, nous voulons qu'il nous ressemble", ajoute Fouce, son binôme. Après les 3 000 visiteurs de l'année 2015, tous deux espèrent au minimum voir autant de monde dans les allées du 106 pour rentrer dans leurs frais d'organisation.

Sur place, le public profitera d'un vrai "rendez-vous de la contre-culture", selon Fouce, avec une exposition dédiée au mouvement punk, des stands d'associations et huit groupes de musique qui se relaieront sur scène. Et pour ceux qui voudraient profiter de l'occasion pour se faire tatouer par quelques noms connus de la discipline comme Léa Nahon, Joe Moo ou Butcher Guyon, il est possible de prendre rendez-vous en contactant les artistes à l'avance.

Pratique. Au 106, samedi 16 septembre 2017 de 12h à 22h et dimanche 17 septembre 2017 de 11h à 19h. Places en prévente disponibles sur le site du 106.