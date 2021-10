Caen. Tramway 2019 : à Caen, les travaux du nouveau pont sur l'Orne vont commencer

Un nouveau pont va voir le jour du côté de la Presqu'île de Caen (Calvados). Les travaux commencent lundi 11 septembre 2017. Ce chantier intervient dans le cadre de l'arrivée du tramway sur la Presqu'île en 2019. Afin de la desservir, un double franchissement de l'Orne s'impose. Pour les conditions de circulation automobile sur le pont Stirn, un pont parallèle et en aval de celui-ci va être construit et il sera réservé au tramway.

Des modifications pour les cyclistes et piétons

À partir du 18 septembre, la piste cyclable et les voies piétonnes seront déviées. Les cyclistes et les piétons venant du cours Montalivet devront contourner le rond-point par la gauche et emprunter le pont Stirn par le trottoir amont. Les cyclistes venant du quai Vendeuvre pourront emprunter le même trottoir amont, pieds à terre.