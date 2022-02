On recycle plus dans le Calvados !

Les tonnes d’emballages ménagers recyclées sont en augmentation dans le département par rapport à 2009 (+ 1.06 %) !

Le tri des habitants du Calvados en détail :

En 2010, les trieurs ont ainsi permis de recycler 32 762 tonnes d’emballages ménagers soit

> 2 471 tonnes de bouteilles et de flacons en plastique évitant le rejet de 5 654 tonnes de CO2.

>1 210 tonnes de boîtes boisson, boîtes de conserves et aérosols, permettant de fabriquer 1 648 voitures et 17 580 vélos.

> 5 108 tonnes de cartons et briques alimentaires représentant l’économie de 7 182 tonnes de bois.

> 23 973 tonnes de bouteilles, pots et bocaux en verre, soit près de 51 millions de nouvelles bouteilles.