Carpiquet. Manger dans le noir ou comment mettre ses sens en éveil près de Caen

Manger entièrement dans l'obscurité, un concept étonnant qui permet de mettre tous ses sens en éveil. Tous ou presque... Dans l'atelier éphémère organisé par Philippe Stévennou à la rentrée de septembre 2017, "le dîner obscur" est un véritable exercice dans lequel la vue n'est pas invitée. "C'est l'obscurité totale, les clients ne verront rien pas même la personne qui les accompagne", explique Philippe Stévennou, sommelier de profession et gérant d'Oenantique Conseil qui propose cet atelier.

Le toucher et le goût mis en valeur

Le but est donc de réveiller ses sens à travers différents plats, de l'apéritif au dessert, et plusieurs vins. "À chaque fois que les personnes mangent un plat et boivent de l'eau ou du vin, elles doivent écrire sur un papier ce qu'elles pensent manger". Pas de panique avant de commencer, Philippe Stévennou explique comment écrire dans le noir et bien sûr chaque personne est affublée d'un joli tablier pour éviter les accidents de parcours. "Il faut être honnête, ce sont des ateliers très salissants", rigole-t-il. Le toucher et le goût sont particulièrement sollicités. "Il faut d'abord savoir où se trouve l'assiette, si ça se coupe ou pas... on mange comme des cochons pendant cet atelier".

"On ne sait plus ce qu'on mange"

Outre l'aspect ludique, ces repas dans l'obscurité permettent de remettre en question son mode de consommation. "Qu'est-ce qu'on mange vite, le soir en famille ou seul, devant la télévision ou son ordinateur, on ne prend plus le temps. On mange mais on ne connaît plus vraiment chaque saveur", explique le sommelier.

Pratique. Oenantique Conseil, Rue de Bellevue ZI Est Carpiquet. Prix pour deux personnes : 120€. Les ateliers du 4 au 7 septembre sont complets. Il reste quelques places pour la semaine du 27 novembre. www.oenanthiqueconseil.fr