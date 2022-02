Les sorties cinéma du mercredi 12 octobre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Un monstre à Paris



Film d'animation français avec les voix de Vanessa Paradis, M et Gad Elamleh





Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?





*Beur sur la ville



Comédie française de Djamel Bensalah avec Sandrine Kiberlain, Gérard Jugnot, Josiane Balasko et Booder

*Les 3 mousquetaires (en 3D dans les salles équipées)



film historique américain avec Orlando Bloom, Milla Jovovich et Christoph Waltz



L'impétueux jeune d'Artagnan et ses trois légendaires compagnons, Athos, Porthos et Aramis vont devoir s'unir et combattre tous ensemble un mystérieux agent double, Mylady de Winter et son employeur crapuleux, le cardinal Richelieu, afin de les empêcher de s'emparer du trône français et d'éviter que l'Europe toute entière sombre dans la guerre.

*The artist

film dramatique français muet et en noir et blanc de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo

Ce film raconte l'histoire de 2 destins croisés, celui de George Valentin acteur au sommet de sa gloire dans le cinéma muet et celui de Peppy Miller, jeune actrice propulsée star avec l'arrivée du cinéma parlant. Ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour.

Le coup de coeur d'Olivier Aubry va cette semaine au film d'animation Un monstre à Paris. Ecoutez le nous parler des sorties du Méliès à Bayeux:

