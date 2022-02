Une salariée, plusieurs entreprises !

“La compétence en temps partagé, c’est travailler pour plusieurs employeurs. Je suis spécialisée dans la gestion des ressources humaines et aujourd’hui, je partage mon temps entre la société Ipdia, en CDI à temps partiel, et je complète ce travail par des missions. En ce moment, je suis aussi salariée d’une société de texile à Condé-sur-Noireau, à raison d’une journée par semaine”.

Une journée pour ses enfants

Avec ce mode de vie professionnel, Anne Detalle évite clairement la monotonie et a su dégager du temps pour ses enfants. “Une journée par semaine”, estime t-elle. “J’y perds un tout petit peu financièrement mais ce n’est rien en comparaison des bénéfices. Et les entreprises s’y retrouvent également quand elles n’ont pas besoin d’employer quelqu’un à temps complet”.

