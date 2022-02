Caen : la partie nord du périphérique bientôt réaménagée

Quels sont les principaux problèmes rencontrés sur notre périphérique ?

“Il est très chargé. Il existe des perturbations récurrentes, comme les points de trafic du matin et du soir du côté des échangeurs de Côte de Nacre et de la Vallée des Jardins, et le week-end près des zones commerciales. D’autres problèmes sont événementiels : c’est le cas des accidents, des chantiers routiers ou des manifestations diverses. Certains points sont fragiles, comme le viaduc de Calix, qui accumule beaucoup de circulation. Dans les années 90, des études avaient pensé à doubler le viaduc et à élargir le périphérique à deux fois trois voies. Aujourd’hui, c’est l’aménagement plutôt que le développement qui est la priorité pour moderniser les infrastructures routières.”

Le nord du périphérique va faire l’objet d’un projet important...

“Il concerne la portion de 3,5 km entre la sortie “Vallée des jardins” et celle de la “porte d’Angleterre”. C’est une des sections les plus chargées en trafic, qui cumulent plusieurs échangeurs et est particulièrement accidentogène. L’enveloppe de 23,26 millions d’euros qui nous est alloué va nous permettre d’y améliorer la sécurité la fluidité de la zone. C’est l’Etat qui a en charge l’opération. La Région Basse-Normandie participe aussi au financement, tout comme le département et l’agglomération de Caen la mer.”

Une enveloppe conséquente : en quoi consistent ces travaux ?

“Il s’agit de créer des voies d’entrecroisement dans les deux sens entre la porte d’Angleterre et la Pierre-Heuzé, entre l’échangeur Pierre-Heuzé et celui de Côte de Nacre, et entre l’échangeur de Côte de Nacre et celui de la Vallée des jardins. Ces voies, qui relient la bretelle de sortie du périphérique à la bretelle d’insertion suivante, permet de maintenir les véhicules sur cette voie sans avoir à rentrer sur le boulevard périphérique. Des bandes d’arrêt d’urgence continues de 2,50 à 3 mètres de largeur viendront aussi favoriser les interventions des exploitants et des forces de secours. Avant tout, nous allons lancer le 17 octobre six réunions publiques à Hérouville et à Caen.”

C’est aussi une première étape à la remodélisation du plateau Nord de Caen ?

“Cela va faciliter la circulation dans ce secteur et mieux fluidifier l’accès aux sites du plateau. Si la zone nord du périphérique doit encore se développer, il faudra travailler avec les différents intervenants pour y améliorer encore le trafic.”