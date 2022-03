Alençon. Lait : prix annoncés mais pas payés en Normandie

Quelque 450 producteurs de lait regroupés en "Organisation des producteurs Normandie-Centre" livrent leur lait au transformateur Lactalis. Au coeur du mois d'août, ces derniers dénoncent l'affichage trompeur des prix par l'industriel: 340€ les 1 000 litres de lait en juillet, 350€ en août et 360€ en septembre… Ce qui correspondrait aux attentes des producteurs.

Références modifiées

Mais Lactalis a modifié ses références historiques en matière grasse et en protéines contenues dans le lait et du coup, le compte n'y est plus. Les producteurs qui ne s'y retrouvent toujours pas parlent de "poudre aux yeux". Ecoutez Jacky Gilbert, de l'organisation des producteurs Normandie-Centre:

Jacky Gilbert Impossible de lire le son.

Avec de telles méthodes de communication industrielle, les producteurs disent "ne pas attendre grand-chose des "Etats généraux de l'alimentation", annoncés par le gouvernement et qui doivent débuter à partir de fin août, avec pour un des objectifs, d'arriver à une meilleure rémunération de l'ensemble de la filière de production.

A LIRE AUSSI.

Les producteurs de lait se mobilisent de nouveau pour les prix