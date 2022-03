Gaillefontaine. Son père agriculteur en Normandie se suicide : elle écrit à Emmanuel Macron

"Ça faisait plusieurs jours qu'il ne dormait plus. Il a trouvé une solution pour faire dodo..." C'est ainsi que Charline revient sur le geste de son père, agriculteur à Gaillefontaine (Seine-Maritime) qui a mis fin à ses jours au printemps dernier. "Je ne voulais pas que son image disparaisse comme ça et qu'on oublie les raisons pour lesquelles il a fait ça. J'ai posé les mots et c'est venu tout seul.", a t-elle expliqué à Tendance Ouest.

Une lettre au président

Ces mots, ce sont ceux que Charline a trouvé pour expliquer son histoire et celle de son père dans une lettre ouverte adressée au Président de la république, Emmanuel Macron, au ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, et au ministre de la Transition énergétique, Nicolas Hulot.

Son texte qui a fait le tour des réseaux sociaux, Charline le voit "comme un message d'espoir" pour que les choses évoluent et pour mettre fin à ce qui est "presque de l'esclavage moderne". Repris par une bonne partie de la presse nationale, ces mots ont d'abord été validés par sa mère et ses frères et soeurs.

Au-delà de faire changer l'image du monde agricole - "qui n'est pas bucolique comme on le voit à la télé" - elle espère que sa démarche débouchera sur une réponse d'Emmanuel Macron ou d'un des deux ministres visés.

Retrouvez dans le post Facebook ci-dessous l'intégralité du texte du texte adressé par Charline au gouvernement.