Rouen. Normandie : le barbecue dégénère, il agresse les invités avec un couteau

Au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), le vendredi 12 mai 2017, la police est informée d'une rixe au cours de laquelle une personne est blessée, victime d'un coup de couteau. C'est le beau-fils de la compagne du prévenu, elle même menacée de mort par celui-ci, qui fait les frais de l'état d'ébriété avancé de Claude Malaxan, 37 ans.

Il agresse les invités

C'est à l'occasion d'un barbecue organisé chez elle que le prévenu se saisit d'un couteau, menace de mort et agresse les invités. Arrivés sur place, les policiers constatent que la victime est également ivre et en état d'hystérie. Le prévenu est conduit au commissariat, fortement alcoolisé. En garde à vue, un médecin note des plaies au visage. Son comportement anormal avait déjà fait l'objet de plusieurs mains courantes et appels aux pompiers au cours des trois dernières années.

"Lors qu'il boit, il devient dangereux"

Pourtant aucune condamnation n'est portée à son casier judiciaire. A la barre, le prévenu reconnaît son addiction à l'alcool et ajoute: " Je ne me souviens plus très bien des détails de la soirée." Pour la partie civile, "le prévenu ne sait à l'évidence pas se contrôler", et, pour le ministère public, "lorsqu'il boit, le prévenu n'est plus contrôlable et devient dangereux".

Sa défense prétend que "les gestes du prévenu n'ont jamais été intentionnels". A l'audience du lundi 10 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) le condamne à neuf mois de prison dont cinq mois ferme, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

