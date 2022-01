Le meeting de Sotteville est devenu incontournable dans l'athlétisme français. C'est une épreuve du Pro Athlé Tour et l'on y retrouve certains des meilleurs athlètes mondiaux.

A la perche féminine, Sandi Morris, qui avait déjà conquis Rouen lors du Perche Elite Tour cet hiver, a confirmé qu'elle se sentait un peu chez elle en Normandie sur le sautoir extérieur de Sotteville en remportant la compétition avec un saut validé à 4m76, 1 cm de plus que l'ancien record détenu par Yelena Isinbayeva (4m75 en 2012). Marion Lotout, seule représentante française et membre du Stade Sottevillais 76, se classe 7e et avant-dernière avec un saut validé à 4m15 avant d'échouer à 4m30.

Le record du disque tombe

Au disque féminin, le podium des JO de Rio était présent dans le but de faire tomber le record du meeting détenu par Denia Caballero en 2015 avec un lancer à 67m25. Cette année, c'est la Cubaine Yaime Perez qui a poussé le disque encore plus loin avec un lancer à 69m19. La Française Mélina Robert-Michon n'arrive qu'à la quatrième place avec un lancer à 63m63.

Dans l'épreuve du saut en hauteur féminin, Erika Kinsey franchi la barre des 1m91 devant Marusa Cernjul (à égalité) et égalise le record du meeting. Pour le Stade Sottevillais, Odile Ahouanwanou franchi 1m75 et se place 7e. Chez les hommes, toujours à la longueur, c'est Zarck Visser qui atteint 8m07 dès son premier essai.

Coté courses, le 400 m féminin est remporté par la résilienne Geisa Aparecida Countinho en 51"93, le 800m par la Cubaine Rose Mary Almanza en 2'00"46 devant la représentante du R2MA, Lucie Lerebourg, qui finit en 2'07"05 à la 7e place.

Chez les hommes, le 100 m est pris d'assaut par le Cubain Yunier Perez en 10"03. Dans le 1500 m, c'est le Marocain Fouad El Kaam qui s'impose de justesse en 3'38"03 devant Benson Siurei en 3'38"26. En 110m haies, le Jamaïcain Andrew Riley fini en 13"33 devant Shane Brathwaite en 13"36.

En 400m haies, Juander Santos s'impose en 49"69. le Sénégalais membre du Val de Reuil AC, Amadou Ndiaye, finit 6e avec un temps de 51"92.

Mekhissi prophète en son pays

Et pour clôturer cette soirée sportive, le 3000m steeple avec l'athlète du Stade Sottevillais Mahiedine Mekhissi Benabbad. Le départ n'est pas a son avantage mais il suit les lièvres qui ouvrent la course. À 300m de l'arrivée, Mekhissi est toujours au coude à coude avec l'Éthiopien Amare Hailemariy. La ligne d'arrivée se rapproche et les 2 coureurs sont toujours en concurrence. Avec sa foulée, c'est Mekhissi qui prend l'avantage sur l'éthiopien et franchit l'arrivée en 8'20"14, juste devant Amare en 8'20"33.

A LIRE AUSSI.

Athlétisme : Rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen pour le Meeting International

Athlétisme (Indoor) : Le Meeting de Val de Reuil ouvre la saison

À Rouen, dans un Kindarena chaud bouillant, Thiago Braz refait le coup de Rio