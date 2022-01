Irak: attentat suicide dans un camp de déplacés, 14 morts

L'attentat dans ce camp situé à l'ouest de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar, a également fait 13 blessés.

Selon les mêmes sources, la plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Deux membres des forces de sécurité ont également été tués, a indiqué le responsable de la police.

Selon le chef du conseil municipal d'al-Wafaa où se trouve le camp "60 Kilo", les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque "seront emmenées dans un autre camp (...) plus sûr et qui reçoit plus d'aides".

"Le camp 60 Kilo sera ensuite fermé", a ajouté Adnane Fayhan,.

L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais il rappelle le mode opératoire du groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui contrôle toujours des secteurs de la vaste province d'Al-Anbar frontalière de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite.

L'EI s'est emparé en 2014 de vastes régions au nord et à l'ouest de Bagdad, mais les forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale sous commandement américain, ont depuis repris une grande partie des territoires perdus.

Pratiquement vaincu à Mossoul, qui était son dernier grand fief urbain, l'EI réussit toutefois à frapper dans les zones sous contrôle gouvernemental et a revendiqué de nombreux attentats meurtriers ces derniers mois dans le pays.

