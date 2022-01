Piscine. Sortie piscine de l'été : l'Aquancare à Douvres !

Les trois bassins du centre nautique de Douvres-la-Délivrande (Calvados) offrent un terrain de jeu idéal pour les plus jeunes comme les grands. Le centre propose des activités loisirs et des cours de fitness avec de l'Aquabalance, Aquafitness et Aquabiking.

Aquanacre, sur la RD 35, Douvres-la-Délivrande. Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, le vendredi jusqu'à 19h, jusqu'à 18h le weekend. Tél. 02 31 25 35 60.

A LIRE AUSSI.

Intempéries : le point sur la situation en direct en Normandie

Centres aquatiques : un siège flambant neuf pour le groupe Récréa près de Caen

Handball. Les Vikings de Caen enfin lancés ?

L'Agenda en Normandie : lundi 29 mai

Football : Coupe de France, ça passe pour Granville (50) Alençon (61) et Mondeville (14)