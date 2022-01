Rouen. Rouen : prison ferme pour le voisin indésirable

Le 28 mars 2017, les services de police sont avertis qu'une personne menaçante circule à scooter dans le périmètre d'un groupe d'immeubles à Rouen (Seine-Maritime), s'amusant, semble-t-il, à faire peur aux enfants qui jouent dans l'espace de jeux en les frôlant.

C'est une fois de trop pour un habitant qui décide d'aller fermement dire à l'homme de déguerpir. La discussion s'envenime et on en arrive bientôt à l'échange de coups. Arrivée sur place, la police lui demande de s'arrêter alors qu'il s'enfuit au guidon de son scooter. Coincé dans une impasse, il continue sa course, à pied. Sur son chemin, il rencontre un couple qu'il "gaze" d'une bombe lacrymogène qu'il a en poche. Puis il s'en prend à une voiture qu'il veut incendier.

Un passé judiciaire éloquent

Finalement interpellé, il est jugé lundi 26 juin 2017. On constate que l'individu a généré beaucoup de litiges avec les personnes de son environnement. Son casier judiciaire est déjà tristement rempli : outrages, viol et violences. Pour le Ministère Public, "le prévenu prétend tout assumer mais il ne fait que fuir et nier ses responsabilités". En l'absence de défense, Lola Wale Wa Wana, 29 ans, est condamné à dix-huit mois de prison ferme.

