un temps orageux et chaotique, avec quelques ondées aujourd'hui... T° de 6 à 25°

Météo France relevait ce lundi matin, 6°3 à Flers, 6°6 à L?Aigle, 6°8 à Argentan, 11° à Alençon, 12° à Mortagne.



Des nuages instables remontent actuellement du Sud-Ouest : ils envahissent rapidement nos régions au cours des premières heures de cette matinée et rendent le ciel chaotique.



Des ondées ou des pluies plus durables, vont venir nous arroser, après le milieu de matinée : un coup de tonnerre pourra accompagner ponctuellement une ondée plus forte !



Ce temps très nuageux, incertain avec des averses parfois orageuses se maintient jusqu'en début de soirée. Ces ondées irrégulières sont notre seule chance d'avoir un arrosage significatif par endroit.



Les températures maximales sont encore d'un bon niveau et atteignent 22 à 25 degrés.

