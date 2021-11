Journée mondiale des donneurs de sang : rendez-vous ce lundi jusqu'à 18h, à l' EFS d'Alençon, route de Fresnay, près de l'hôpital pour faire un don

C?est aujourd?hui, la 8ème journée mondiale des donneurs de sangs... avec une incitation aux nouveaux donneurs.... pour répondre aux besoins médicaux croissants, les donneurs sont insuffisants... 5 000 donneurs sur Alençon ne suffisent pas pour alimenter la demande.... et les stocks doivent être reconstitués avant la période estivale.... vous pouvez donner votre sang, ce lundi jusqu?à 18h, sur le site de l?Etablissement Français du Sang d?Alençon, 25 rue de Fresnay, près de l?hôpital.... l? EFS d?Alençon est ouvert les lundi et jeudi toute la journée, et le vendredi matin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire