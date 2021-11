650 habitants de Flers évacués dimanche matin le temps du désamorçage d'une bombe de 150 kg !

Les opérations de déminage de la bombe américaine de 150kg découverte le 23 mai à Flers sur un chantier près de la gare Sncf, se dérouleront dimanche matin.... 350 logements, soient 650 personnes seront évacuées à partir de 07h30... désamorçage programmée pour 09h30... des murs de terre seront érigés sur 3 mètres de hauteur pour pallier à toute explosion.... une lettre explicative, arrivera à partir de mercredi chez les riverains concernés, et c?est sur Normandie FM, que sera donnée l?autorisation pour les riverains de regagner leur domicile probablement à l?heure du déjeuner .....



Les personnes qui ne disposeraient pas d?une possibilité d?accueil et celles et ceux qui rencontreraient des problèmes de santé ou de mobilité, doivent prendre contact, auprès de la Mairie de Flers, en appelant le 02 33 64 66 04, mercredi 15, jeudi 16 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou vendredi 17 juin, jusqu?à 12 h 30. Un accueil sera assuré à l?école Victor Hugo.



la carte du périmètre de sécurité sur un rayon de 270 mètres est à consulter en cliquant sur la pièce jointe ...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire