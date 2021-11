Rappel de steacks hachés surgelés, en Sarthe

Des steak hachés de la marque COUNTRY ont été distribués

par l?enseigne Lidl en mai / juin 2011 dans le département de la Sarthe



Suite à l?identification de plusieurs cas de syndrome hémolytique et urémique chez des enfants résidant dans le Nord de la France, les investigations menées par les autorités sanitaires ont confirmé un lien épidémiologique entre cette épidémie et la consommation de certains steaks hachés de b?uf surgelés de la marque STEAK COUNTRY commercialisés dans les enseignes LIDL.



Les autorités ont demandé au fabricant de procéder au rappel des steaks hachés surgelés suspectés : de marque STEAK COUNTRY vendus en boites de 1 kg (10 steaks de 100 g) avec une date limite de consommation (DLC) aux 10, 11 et 12 mai 2012 et portant le numéro d?agrément FR 52 448 02 CE, distribués principalement en région Nord-Pas-de-Calais mais également dans d?autres départements dont la Sarthe.



Les produits suspects ont fait l?objet de mesures de retrait-rappel par affichettes et communiqués de presse depuis le 15 juin, recommandant aux personnes détenant encore ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.



Les autorités sanitaires invitent les personnes ayant consommé ces produits et présentant ce type de symptômes à consulter rapidement leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.



Pour plus d?information :

http://www.sante.gouv.fr/syndrome-hemolytique-et-uremique-shu.html

www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Syndrome-hemolytique-et-uremique/Actualites



La société LIDL a mis à la disposition des consommateurs un numéro vert : 0800 00 54 35.

La société SEB a mis à la disposition des consommateurs un numéro vert : 0800.802.511.

Pour plus d?information sur les aspects sanitaires plateforme téléphonique du ministère chargé de la santé : Info Ministère : N° Indigo : 0820 03 33 33 (0.12 euros TTC/min, Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h)

