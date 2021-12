Rouen. Six mois de prison pour avoir agressé un couple et un policier à Rouen

Lundi 22 mai 2017, Olivier Hamon, 43 ans, se trouve rue du Renard à Rouen (Seine-Maritime) quand une voiture vient se garer non loin de lui. À l'intérieur, un couple qui rentre à son domicile.

Déjà 23 condamnations

Sans explication, l'homme assène un violent coup de poing au conducteur. Un certificat attestera des traces de coups subis par la victime. La femme appelle alors la police qui interpelle l'individu et le place en garde à vue. Passablement énervé et en état d'ébriété manifeste, il insulte et malmène le policier qui le place en cellule.

Il sera ensuite découvert que son casier judiciaire comporte déjà 23 condamnations pour outrages, rébellion et vols. Une comparution en novembre 2015 avait décidé d'un sursis, d'une mise à l'épreuve et d'une obligation de soins qui n'a pas été respectée. C'est donc en récidive qu'il comparait, son sursis ayant été révoqué.

Il voulait se défendre

"Il cherchait la bagarre, je me suis défendu", prétend-il à la barre du tribunal, lundi 12 juin 2017. Au commissariat, il assure que "le policier m'a malmené." Pour le ministère public, "les faits de violence répétés ne peuvent être niés". Sa défense affirme qu'il "n'est pas le responsable direct de ces violences". Le tribunal le reconnaît coupable des deux faits qui lui sont reprochés et le condamne à six mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Témoignage d'un policier en Normandie : " Les voyous nous le disent, ils n'ont plus peur de nous. "

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Normandie : il agresse un homme avec des boules de pétanque et poignarde son chien