Participez aux Trophées Espoirs de l’Economie 2017

Valoriser les créateurs et repreneurs d'entreprise en distinguant les belles réussites de la Manche, c'est l'objectif des Trophées Espoirs de l'économie 2017. Un événement exceptionnel proposé par la Chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie et le Crédit Mutuel, auquel s'associent La Manche Libre et Tendance Ouest.