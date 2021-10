Course poursuite d'une dizaine de kilomètres avec les policiers : 10 mois de prison dont 4 mois ferme !

C?était vendredi soir, à Argentan... un homme de 39 ans, avait refusé de se soumettre à un banal contrôle routier, et pour cause, son permis de conduire avait déjà été annulé.... Il avait alors engagé une course poursuite avec la police sur une dizaine de kilomètres, n?hésitant pas à percuter le véhicule des policiers... L?homme avait finalement incendié sa voiture dans un bois près de Trun, avant d?être interpellé chez lui, à Argentan lundi matin.. le prévenu a été condamné mardi, à 10 mois de prison dont 4 mois avec sursis et mise à l?épreuve de 3 ans... Il a été équipé d?un bracelet électronique pour le temps de sa peine.....

