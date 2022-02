Accident mortel, ce matin, vers 8h, sur la RD 613, à Marolles, à l'Est de Lisieux...deux voitures sont entrées en collision... .... une voiture se serait déportée sur la voie de gauche venant percuter de plein fouet le véhicule venant en face ... sa conductice, dont l'identité reste à confirmer est décédée ......la route entre Lisieux et Evreux a été coupée à la circulation de tous les véhicules pendant une bonne heure et demi...

