Accident mortel dans le pays d'Auge. Les deux jeunes victimes jouaient au club de football du CA Lisieux

Faits Divers. Deux jeunes de 20 et 21 ans sont décédés après une collision avec un poids lourd, vendredi 22 mars, à Clarbec. Les deux étaient footballeurs au club du CA Lisieux Pays d'Auge, qui évolue en Régional 2 et en course pour la montée.