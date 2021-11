Législatives 2017. Législatives 2017, Seine-Maritime, 6e circonscription : Philippe Dufour, République en marche (REM)

Philippe Dufour est un agriculteur de 53 ans. Engagé dans la vie locale, il est maire du Bourg-Dun, entre Dieppe et Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) depuis près de 20 ans. Il est également président d'un syndicat de lutte contre les inondations et d'un syndicat en charge des écoles. Très vite, il s'engage pour Emmanuel Macron et est donc désigné candidat de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription de Seine-Maritime.