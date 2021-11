Pont-d'Ouilly. Lancement du festival Les Extraverties : la nature dans tous ses états !

C'est la toute première édition d'un festival pas comme les autres: Les Extraverties occupent Pont d'Ouilly durant deux jours, les 27 et 28 mai, afin de célébrer la nature, les activités de plein air et les arts.

Demandez le programme !

Pas moins de neuf concerts pour ces deux jours au vert : le 27 mai, vous avez rendez-vous avec un apéro-concert sur l'eau, du reggae ou encore de la chanson française. Le 28 mai, la relève est organisée avec une guinguette sur les bords de l'Orne, une fanfare funk, de la musique tzigane et un concert folk.

A côté de cette programmation éclectique, des activités de plein air sont également proposées: parapente, dragon-boat, tyrolienne géante ou encore rando-nautique, les plus aventuriers seront comblés ! Pour les plus "calmes", du yoga en plein air et de la pétanque seront un excellent substitut... Sans oublier pour les plus épicuriens, un marché du terroir et une buvette.

Pratique. Les 27 et 28 mai à Pont d'Ouilly. Renseignements et inscriptions au 02 31 90 17 26. Certains activités sont gratuites,d'autres demandent une participation d'un euro.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 20 et dimanche 21 mai