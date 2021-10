Marathon. Marathon du Mont-Saint-Michel : la Malouine et Les 10 km de Saint-Malo pour ouvrir ! 

10 km de Saint-Malo

Le 10km est à la fois une distance sportive, conviviale et familiale. Cette distance vous permet, que vous soyez un coureur néophyte ou habitué aux épreuves de course à pied, de vous fixer votre propre objectif et de vous surpasser le temps d'une course unique !

Le 10km de Saint-Malo est l'occasion pour les visiteurs venus d'ailleurs en France ou en Europe de découvrir dans un cadre agréable la ville de Saint-Malo et ses magnifiques paysages et spécialités bretonnes.

C'est également et surtout l'occasion pour les tous les Malouins de redécouvrir leur ville autrement, à travers une course conviviale et festive où les routes seront spécialement fermées à la circulation pour votre propre plaisir.

EN BREF

Date : vendredi 26 mai 2017

Heure de départ : 11h00, Distance : 10km

Lieu de départ : Avenue Louis Martin – Saint-Malo

Lieu d'arrivée : Quai Duguay-Trouin – Saint-Malo

La Malouine

La Malouine est le format sportif le plus récent du Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel, spécialement conçu pour les femmes qui auront l'occasion de participer à une course ou promenade sportive, familiale et solidaire. La Malouine, dont la boucle d'environ 5,5km dans Saint-Malo vous permettra de découvrir ou redécouvrir les rues souvent inconnues des touristes, pourra se parcourir en marchant, en trottinant ou encore en courant pour atteindre votre objectif personnel !

Chaque inscrite de la Malouine revêtira le Tee-Shirt offert par l'organisation.

EN BREF

Date : vendredi 26 mai 2017

Heure de départ : 11h30 , Distance : environ 5,5km

Lieu de départ : Avenue Louis Martin – Saint-Malo

Lieu d'arrivée : Quai Duguay-Trouin – Saint-Malo

1€ est reversé à une association

