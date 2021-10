Du 19 au 21 mai 2017, Oyonnax accueillait les championnats de France par équipes. L'Élan gymnique rouennais a fait le déplacement avec trois équipes qui ont obtenu de bons résultats

En Nationale A2, dans la catégorie des 10-13 ans, les Rouennaises ont décroché une belle quatrième place grâce à un total de 224.897 points. Les Nationale A5 12 ans et plus sont apparues légèrement plus en retrait avec une sixième place, avec un total de 217.079 points.

Des Rouennaises sur le podium

Mais ce sont surtout les jeunes filles de la catégorie Nationale A5 12 ans et plus qui ont brillé. Les Rouennaises ont remporté 181.627 points, ce qui leur permet de monter sur le podium, à la deuxième place juste derrière Cholet (182.728 points).