Agon-Coutainville. Baignade à Coutainville : une citation d'Alain Juppé prêtée à Edouard Philippe

L'information est publiée sur les sites de Closer, Gala, Voici, Télé Star ... Dans différents articles qui cherchent à dresser un portrait d'Édith Chabre, la femme du nouveau premier ministre français.

Édouard Philippe, aux fortes attaches normandes puisqu'il est député-maire du Havre (Seine-Maritime), aurait aussi des liens avec la Manche. Selon nos confrères, il aurait déclaré à la journaliste Gaël Tchakaloff, dans son ouvrage Lapin et Merveilles : "Pour ma femme, je vais me baigner à Coutainville, dans la Manche. Je me plonge dans une eau à 16°C par amour."

Un livre sur Alain Juppé

Une révélation qui fait déduire à Télé Star qu'Édouard Philippe est "un grand romantique", à Gala qu'il est "prêt à toutes les folies pour les beaux yeux de sa femme" etc. Problème : l'ouvrage, publié aux éditions Flammarion, est consacré à ... un proche d'Édouard Philippe : Alain Juppé !

La femme de ce dernier, ce n'est un secret pour personne dans la Manche, y a des attaches familiales très fortes.

Lors de la campagne des primaires de la droite et du centre, Édouard Philippe avait été porte-parole d'Alain Juppé. L'histoire ne dit pas si, à ce titre, il a eu ou non l'occasion de goûter à l'eau salée d'Agon-Coutainville.

A LIRE AUSSI.

Edouard Philippe, un juppéiste "brillant" et parfois "cassant"

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime