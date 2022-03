Après la neige et le verglas .... le redoux est amorcé sous un ciel gris ce mercredi matin, plus lumineux cet après midi... de 3 à 5° attendus cet après midi

Il faisait ce mercredi matin à 7h : 1.2° à Argentan.... 0.7° à Flers.... il y avait longtemps que l?on avait pas rencontré de t° positives un matin.... -0°5 à Alençon, L?Aigle et Mortagne.



Après les intempéries neigeuses et pluies verglacées de la nuit, les conditions météo restent hivernales avec un ciel gris et bas dans une ambiance très brumeuse. En cours de matinée quelques averses faibles se produisent encore ici ou là. Sous forme de pluie ou de neige..... ces averses sont encore à prendre au sérieux vu la température des sols.



Cet après-midi, des éclaircies viendront illuminer le ciel.... Les températures sont en hausse !

Elle auront du mal à grimper en raison des sols encore enneigés. Les maximales ne devraient pas dépasser 3 à 4 degrés sur une moitié Est de nos régions, 4 à 5 degrés sur la moitié Ouest.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire