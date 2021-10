Mobilisation timide pour les manifestations du 1er mai dans la région

Petites mobilisations pour les manifestations du 1er mai :

La réforme des retraites à peine engagée, n?a pas mobilisée.

A moins que les salariés ne soient déjà résignés !

Entre 900 et 1000 personnes ont défilé dans les rues d?Alençon.

Une vingtaine seulement à Vire, 150 à Argentan, 350 à Lisieux, 550 à Laval, 2500 au Mans, et tout de même 3500 à Caen.



Timide participation aussi pour les premiers états généraux sur les services publics organisés par les syndicats, partis politiques et associations de gauche, au terme de la manifestation de samedi à Alençon ... une centaine de participants...

