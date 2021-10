Le-Havre. Livre sur les 500 ans du Havre : déjà 8.000 exemplaires vendus

Un été au Havre, les festivités à l'occasion des 500 ans de la ville, se dérouleront du 27 mai au 5 novembre 2017. Avant même qu'elles aient commencé, le livre Le Havre, 500 ans d'anecdotes… connait un vrai succès de librairie sur la région. Sorti en octobre 2016, il a déjà été vendu à plus de 8 000 exemplaires.

Le Havre, 500 ans d'anecdotes… a été autoproduit par son auteure, Sophie Guillaume-Petit. Le livre propose 500 anecdotes très courtes sur l'histoire de la cité océane. Ce n'est pas pour autant un livre d'histoire, mais plutôt un recueil d'histoires vraies.

Un véritable succès

En sept mois, l'ouvrage s'est vendu à plus de 8 000 exemplaires, grâce au bouche à oreille. Les Havrais se sont intéressés à ce petit livre, à la (re)découverte de leur ville. Le Havre, 500 ans d'anecdotes… permet de nous plonger dans un passé pas forcément bien connu. Ecoutez Sophie Guillaume-Petit :

De François 1er à Édouard Philippe

Le Havre, 500 ans d'anecdotes… propose 500 anecdotes courtes, originales, non chronologiques et dans tous les domaines de François 1er à aujourd'hui. Le livre est disponible à l'Office de tourisme et à la Maison du patrimoine du Havre. Il est également vendu dans les libraires du Havre, de Fécamp et de Rouen (seulement à l'Armitière). L'ouvrage étant autoproduit, l'auteure n'a pas souhaité le mettre en vente en ligne.

Le Havre, 500 ans d'anecdotes… : 9,90 euros

