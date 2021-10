Caen. Le Mémorial de Caen repense l'accueil de ses visiteurs

C'est un détail pour certains. Un juste retour des choses pour d'autres. Mardi 2 mai 2017, le hall du Mémorial de Caen (Calvados), sur le podium des musées les plus fréquentés de province, est devenu l'Atrium Jean-Marie-Girault du nom de l'ancien maire de la ville (1970-2001), grand artisan de la construction de ce musée pour la paix. Et ce ne devrait pas être le seul changement des mois à venir.

Nouvelle cafétéria, nouvel accueil

"Nous sommes dans une phase importante de restructuration de cet espace", explique le directeur, Stéphane Grimaldi. L'ensemble de l'accueil pour le public va ainsi être repensé d'ici le début de l'année 2018. "L'idée, c'est de refaire le hall pour que les 400 000 visiteurs puissent dès leur entrée dans le musée, avoir une compréhension immédiate du parcours qui peut leur être proposé, mais aussi de nos autres sites et du territoire normand dans son ensemble." Le mobilier doit être réaménagé et certains détails soignés. Les roquettes accrochées à l'avion surplombant le hall doivent par exemple être retirées.

À l'étage, l'espace cafétéria va également être entièrement repensé, aussi bien au niveau des murs qu'en ce qui concerne la carte. "C'est un enjeu important car nos visiteurs sont demandeurs de ce genre de service, et il faut que ce soit beau, que ce soit un espace très agréable le temps d'une pause".

Le numérique aura tout son rôle à jouer également, pour un accompagnement au plus proche des visiteurs. Sur le podium français des musées les plus performants en matière digitale, le Mémorial proposera ainsi plus de points d'informations via l'utilisation des nouvelles technologies. En coulisses, la direction cherche également à réaménager des espaces pour augmenter la capacité d'accueil du musée pour le public scolaire, avec de nouvelles salles dédiées. Un film sur le monde entre 1989 et aujourd'hui est également en cours de préparation.

