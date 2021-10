Des éclaircies ce matin précèdent l'arrivée d'une nouvelle zone nuageuse et faiblement pluvieuse... T° froides de 2 à 12°

Les T° restent froides ce matin, 2°2 à L?Aigle, 3°0 à Argentan, 4°1 à Mortagne, 4°5 à Flers, 5°0 à Alençon....

Le vent faible à modéré de nord à nord-est maintient une ambiance remarquablement fraîche pour la saison ...... il ne fera pas plus 10/12° cet après midi.... c?est de 7 à 8° au dessous des valeurs saisonnières....



Dans le ciel, de belles éclaircies ce matin .... et puis, progressivement, des nuages reviendront cet après midi.... ils pourront encore donner ici et là quelques averses de faibles pluies ....



Et la tendance de ce long week-end de l?asencencion : demain, quelques éclaircies dans un ciel chargé de nuages porteurs de quelques pluies faibles..... vendredi, soleil voilé.... samedi et dimanche, temps variable... nuages, faibles pluies, entre deux passages nuageux, le soleil fera quelques apparitions.....

T° de 3 à 16° !

