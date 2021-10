Le Pin-au-Haras. Un bon début de saison au Haras du Pin

Une réunion du Conseil d'administration de l'Établissement public administratif du Haras national du Pin (Orne) s'est tenue ce mardi 25 avril 2017. Elle a été l'occasion de faire le point sur les travaux en cours, mais aussi sur le début de la saison touristique.

Travaux au manège d'Aure

Inscrits dans un vaste projet de développement touristique du Haras national du Pin, les travaux de valorisation du manège d'Aure se sont achevés fin mars. Datant du dix-huitième siècle, les lieux offrent désormais des installations polyvalentes, avec une amélioration sensible du confort et de la visibilité.

Travaux à la carrière de la Poste

Les travaux à la carrière de la Poste comprennent notamment le décapage du sol existant, avant la mise en oeuvre d'un sable blanc "spécial sol équestre", pour une carrière de présentation et une carrière de détente, la création d'un réseau d'arrosage et l'implantation d'une lice en bois.

Très nombreux spectateurs

Pour l'ouverture de la saison, plus de mille sept cents spectateurs ont déjà pu apprécier l'équipement à l'intérieur du manège, à l'occasion des onze premières représentations ouvertes au public données depuis le 2 avril 2017, avec attelage et dressage, sur un mode burlesque, qui font le succès de ce tout nouveau spectacle "On ne badine pas avec l'équitation".

Représentations au manège d'Aure tous les week-ends (samedi et dimanche) et jours fériés (à 15h30), avec des dates supplémentaires le mercredi et le vendredi, du 14 juillet au 15 août, et les 21 et 28 septembre.

