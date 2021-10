2 500 manifestants dans l'Orne contre la réforme des retraites... 10 000 dans les rues de Caen

Un millier de personnes dans les rues de Flers hier soir, 1 500 hier matin à Alençon l?appel des syndicats, pour l?emploi, les salaires et contre la réforme des retraites...

Le gouvernement devrait dévoiler sa réforme des retraites, dans moins d?un mois......

Les manifestations ont rassemblé 10 000 personnes dans les de Caen, 3 500 au Mans 3 000 à Laval....



Le mouvement de grève dans la fonction publique à été suivie à près de 14% dans l?Orne hier .... à l?éducation nationale, 22 % de grévistes dans les écoles ornaises, 14 % dans le second degré ......



Et ce soir, le « Comité de l?Orne de défense des retraites » organise un meeting, à 20h30, salle Beaudelaire, avec Willy Pelletier, sociologue à l?origine de la Fondation Copernic, qui milite -entre autre- pour le maintien de la retraite à 60 ans.

?le discours sera sans doute bien différent salle Artois, ce soir également, toujours à Alençon, puisqu?à 18h30 l?UMP organise de son côté une réunion, pour ses militants de la 1ère circonscription, sur le thème ? de la réforme des retraites.

