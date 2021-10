Les salariés de Plysorol dénoncent un pillage de leur entreprise par leur direction chinoise

Les salariés de plysorol à Lisieux, dénoncent « un pillage de l?entreprise » par leur direction chinoise à la tête de ce fabricant de contre-plaqué depuis un an... ils ont transmis à la justice et au ministère du travail du travail des documents laissant supposer que la direction aurait tenté de faire transférer des permis forestiers vers une autre entreprise que Plysorol... les salariés vont se retrouver une nouvelle fois au chômage technique pour deux semaines à partir de mardi... les deux autres sites du groupe, à Epernay et Fontenay le Comte sont déjà à l?arrêt... les syndicats qui apprenaient aussi que les salaires de mars ne seraient pas versés avant 10 jours...

Ils craignent un arrêt définitif de la production sur le site bas-normand... une nouvelle audience devant le tribunal de commerce est programmée le 31 avril

