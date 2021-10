Retour d'un soleil franc dans un ciel bleu aujourd'hui... les T° restent limitées... de 2.7° à 15°

T° encore fraîches ce matin... météo France relevait .....2.7° à L?aigle, 3.3 à Flers... 3.2 à Argentan... 4° à Mortagne... 4 et demi à Alençon....



Aujourd?hui nous profiterons d?un soleil franc et généreux... une belle journée, sous un grand ciel bleu qui pourrait être agrémenté de quelques nuages de beazu temps.... mais le vent de nord est restera désagréable... il limitera la hausse des T° ....pas plus de 15° cet après midi ...



La tendance de notre week-end.... demain grand bleu et soleil toute la journée... dimanche sera également une très belle journée bien ensoleillée... sous l?effet du soleil, les T° grimperont jusqu?à 17° !

