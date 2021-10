Deux motards blessés dans un accident de la route.. des motards nombreux sur les routes menant au Mans, 200 gendarmes mobilisés dans l'Orne

Deux motards légèrement blessés après une collision entre leur moto et un tracteur hier soir, sur la RD 924 entre Flers et Argentan... l?accident s?est produit, peu avant 20h, au Pointel, à la sortie de Briouze alors que la moto entreprenait le dépassement de l?engin agricole qui tournait...



....Et les motards seront nombreux sur les routes de la région aujourd?hui et demain pour se rendre aux 24 heures du Mans motos...



Plus de 200 gendarmes mobilisés sur les routes ornaises, pour assurer la sécurité de ce transit annuel et veiller au respect du code de la route.....Lors des 24h moto de l?an dernier : 400 infractions avaient été relevées dans l?Orne ? 111 pour excès de vitesse.



Pour apaiser les machines et calmer les motards, des relais calmos sont ouverts sur les routes menant au circuit Bugatti... dans l?Orne, sur l?aire de la petite madeleine, en sortie de Sées....



et l?A 28 sera gratuite pour les motards en direction du circuit Bugatti à partir de 13h....

