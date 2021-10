de la prison ferme pour deux ornais qui avaient frappé et volé la voiture d'un retraité après un accident à Béthon (72)

Deux ornais de 19 et 20 ans condamnés hier au Mans à des peines de 4 et 6 mois de prison ferme, et de 30 à 32 mois avec sursis....Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à Béthon, près d?Alençon, ils avaient volé le véhicule qu?ils venaient de percuter après un accident de la route... ils avaient sorti sans ménagement et frappé le retraité qui était au volant... le duo avait été interpellé un peu plus tard, après une sortie de route et un tonneau... le conducteur n?avait pas de permis et roulait sous l?emprise de stupéfiants....

