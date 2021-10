Rouen. Hockey-sur-glace: Gap devient Champion de France face aux Dragons de Rouen

Fin de saison pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). En effet, les Rapaces de Gap remportent le titre de Champion de France sur l'Ile Lacroix en s'imposant lors du match 6 décisif sur le score de 4-2, vendredi 7 avril 2017.

Un match qui démarrait pourtant bien pour les Rouennais qui ouvraient la marque après seulement 19 secondes de jeu par Jordann Perret qui récupére un palet traînant devant le slot de Fouquerel 1-0. Une avance que les Jaunes et Noirs conservent jusqu'à la dixième minute avant que Marc-André Bernier n'égalise 1-1. Les Rapaces parvienent même à prendre l'avantage une première fois dans le match par Anthony Rech, élu d'ailleurs MVP de la finale, tout seul en échappée qui trompe Dany Sabourin.

Un Dany Sabourin qui est expulsé quelques secondes après ce 2ème but. En effet, alors que Maurin Bouvet vient provoquer celui-ci, le portier Normand rend la pareille mais les arbitres de la rencontre décident d'expulser le gardien. Une décision aussi surprenante qu'inutile mais à l'image de l'arbitrage de toute la série. A la fin du premier tiers, les Gapençais mènent 2-1.

Le retour des Gapençais

Au retour de la pause, les Normands parviennent à concrétiser une des nombreuses supériorités numériques sur un bon mouvement conclu par François-Pierre Guenette 2-2. Malheureusement pour les joueurs de Fabrice Lhenry, les deux équipes ne restent pas longtemps à égalité puisque Cedric Di Dio Balsamo inscrit le 3ème but 3-2.

Dans la 3ème tiers, les Dragons tentent de pousser mais butent sur un Fouquerel bien en place devant son filet, la sortie de Quentin Papillon qui aura effectué un bon remplacement le jour des ses vingt ans, permet aux Gapençais de conclure par un 4ème but en cage vide par Christian Isackson 4-2.

Les joueurs de Luciano Basile remportent donc un 4ème titre deux ans après le dernier.

La der de Dany Sabourin

Pour Dany Sabourin, ce match était le dernier dans le club rouennais.

Dany Sabourin: " on ne voulait pas finir comme ça. De mon côté c'était ma derniere saison donc beaucoup d'émotion. Je suis vraiment surpris par la décision de l'arbitre, c'est la première fois que je vois cela dans ma carrière. Je suis vraiment triste pour mes coéquipiers et pour moi. Je voulais jouer et gagner. Je garderai un souvenir incroyable de Rouen, c'est une grande famille. J'ai vécu deux années incroyables. Je vais continuer dans le hockey, j'ai une équipe dans ma ville, mon but sera de rentrer dans le staff en tant qu'entraineur gardien ou assistant coach."

Thierry Chaix (Président du RHE76): " "sur le match Gap mérite son titre. C'est dramatique de sortir le gardien sur ce fait de jeu, ils ont qu'à regarder la télé, ils se rendront peut-être compte de leur niveau. C'était une année super bizarre, on a montré qu'on était capable de bien jouer et un autre jour non."

Fabrice Lhenry: "c'est triste qu'il finisse sa carrière comme ça. Je viens de revoir les images c'est doublement triste. Le pénaliser comme ça sur une finale c'est super sévère, je n'ai jamais vu ça, je suis peut-être nouveau dans le hockey (sourire), c'est aberrant. Le niveau de la ligue augmente mais pas l'arbitrage, cela serait important pour faire progresser notre ligue. Sur l'ensemble de la saison on a alterné le bon et le moins bon, on n'a pas été régulier. Gap mérite amplement son titre car ils avaient tout ça. il faudra progresser la dessus la saison prochaine."

Luciano Basile (coach de Gap): " Je suis tellement content pour mes gars, ils ont beaucoup de valeurs humaines très solidaires, pas de grandes stars, pas de grands moyens mais une grosse équipe. Je suis ravi d'être leur entraîneur."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : en finale, les Rapaces de Gap égalisent à 2-2 face aux Dragons de Rouen

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen laissent filer la première place

Hockey sur glace : Face aux Dragons de Rouen, les Rapaces de Gap prennent une option sur le titre

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !