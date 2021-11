Conseil Régional : la cart'@too étendue à tous les jeunes de moins de 26 ans... la région veut favoriser le co-voiturage et engage un plan d'investissement sur la ligne Sncf Paris-Granvile

Session plénière au conseil régional à Caen.....Votée : une enveloppe de 170 millions d?euros pour l?achat de 15 rames TER, et la suppression de passages à niveaux sur l?axe Sncf Paris-Granville... la Basse normandie veut aussi être une région référence en matière de co-voiturage... 30 aires de co-voiturage seront créées dans les 3 départements bas-normands avec les conseils généraux d?ici à 3 ans,.....

Et puis, la cart?@too sera étendue à tous les jeunes de moins 26 ans... ce dispositif fête cette année ces 6 ans et permet des réductions sur les loisirs culturels ou sportifs notamment.

